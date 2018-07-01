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В Ровенской области автобус с полусотней пассажиров слетел в кювет

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Место происшествия
23:41 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: rivne.dsns.gov.ua

Новости Украины: Согласно данным медицинского освидетельствования водитель, который в момент ДТП управлял автобусом, был трезв.

В Ровенской области слетел в кювет автобус, пострадали семь человек.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 15.00 на автодороге "Киев-Чоп".

Полицейские на месте происшествия выяснили, что водитель автобуса Mercedes, двигаясь из города Яремче в направлении столицы, вблизи села Птыча Дубенского района, не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и слетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок.

Вследствие ДТП семеро пассажиров из Киева, Киевской и Черниговской областей получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждения.

Все они получили ушибы различных частей тела, у двоих из них – переломы. 49-летнюю женщину с ушибами позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение, остальных пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

Двое водителей и еще 38 пассажиров, которые также находились в салоне автобуса, по результатам осмотра на месте врачей "скорой" не пострадали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Автобус, ДТП, Киев-Чоп, Ровенская область.
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