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В Золочеве уничтожили памятник Пушкину

Золочев
10:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В райцентре Золочев Львовской области неизвестными был разрушен памятник Александру Пушкину.

Вандалы уничтожили памятник поэту Александру Пушкину в райцентре Золочев на Львовщине. Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Гринькив на своей странице в Facebook.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил И. Гринькив, прибавив, что на самом деле здесь нет политики.

По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение. Городской голова рассказал, что ранее депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина на ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и громада высказалась против. И. Гринькив также отметил, что ему досадно, что такое произошло в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов". Он готовит обращение в полицию.

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Новости Украины, Александр Пушкин, Вандалы, Золочев, Львовская область, Памятник.
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