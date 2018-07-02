В Золочеве уничтожили памятник Пушкину

Вандалы уничтожили памятник поэту Александру Пушкину в райцентре Золочев на Львовщине. Об этом сообщил городской голова Золочева Игорь Гринькив на своей странице в Facebook.

"Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину. Не удивлюсь, если этим воспользуются пророссийские СМИ и это используют в политических целях", - отметил И. Гринькив, прибавив, что на самом деле здесь нет политики.

По его словам, недавно в городе обсуждался вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев. Это предложение планировали вынести на общественное обсуждение. Городской голова рассказал, что ранее депутаты выступили с инициативой переименовать ул. Пушкина на ул. Бориса Золотника. Был проведен опрос, и громада высказалась против. И. Гринькив также отметил, что ему досадно, что такое произошло в Золочеве, ведь в городе "нет радикально настроенных активистов". Он готовит обращение в полицию.