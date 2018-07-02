Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка

В киевском супермаркете "Континент", который расположен по улице ул. Свободы, 26 заметили кота, уплетающего колбасу прямо с прилавка. Соответствующее видео очевидцы выложили в Facebook на странице dtp.kiev.ua.

"На прилавке магазина кошак не стесняясь уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно", - подписала видео автор.

В комментариях пользователи в шутку начали интересоваться маркой колбасы, так как по их мнению, кот отлично должен разбираеться в колбасе.

"Если ест, значит колбаса из мяса", "Хорошая колбаса, надо брать", - шутят одни.

Другие пользователи, однако, отметили, что подобный инцидент является грубейшим нарушенияем сантиарных норм.

Ранее в одном из киевских супермаркетов кот перепутал ящик сахара с туалетом.