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Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка

Кот с колбасой
11:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: В одном из супермаркетов Киева кот прямо из прилавка ел колбасу.

В киевском супермаркете "Континент", который расположен по улице ул. Свободы, 26 заметили кота, уплетающего колбасу прямо с прилавка. Соответствующее видео очевидцы выложили в Facebook на странице dtp.kiev.ua.

"На прилавке магазина кошак не стесняясь уплетает колбасу за две щеки. Если ест, значит не все потеряно", - подписала видео автор.

В комментариях пользователи в шутку начали интересоваться маркой колбасы, так как по их мнению, кот отлично должен разбираеться в колбасе.

"Если ест, значит колбаса из мяса", "Хорошая колбаса, надо брать", - шутят одни.

Пришел подкрепиться: в мясном отделе магазина Киева ловили кота

Другие пользователи, однако, отметили, что подобный инцидент является грубейшим нарушенияем сантиарных норм.

Ранее в одном из киевских супермаркетов кот перепутал ящик сахара с туалетом.

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