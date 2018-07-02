В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда

С первого июля вступили в силу нововведения в оплате проезда в городских маршрутках г. Энергодар Запорожской области, согласно которым бесплатно воспользоваться общественным транспортом смогут только люди подпадающие под пять льготных категорий. В частности, бесплатно смогут ездить в транспорте участники боевых действий, инвалиды 1-2 группы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1-2 категории, дети инвалиды и сироты, дети до 7-лет. Остальные пассажиры, в том числе пенсионеры, должны платить за проезд в полном объеме.

По словам энергодарских перевозчиков, договора о компенсации льготного проезда с ними не были переподписаны (срок договора, заключенного с УТСЗ, истек 30 июня). На прошлой неделе предприниматели встречались с представителями городской власти, управления труда и соцзащиты населения. Но переговоры не дали результатов. Стороны не смогли договориться о том, как дальше вести сотрудничество. В нынешних экономических условиях той суммы компенсации, которая предоставлялась из бюджета, недостаточно. Из городской казны в этом году перевозчикам выделили около 1,1 млн грн на год - это чуть больше 1/4 от необходимой сумы. Никакого решения по вопросу возмещения стоимости проезда за перевозки льготных категорий пассажиров власти пока не приняли.