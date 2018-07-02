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Непогода в Украине: на Буковине подтоплены дома, повреждены мосты

Результаты непогоды
14:32 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: cv.dsns.gov.ua

Новости Украины: В нескольких районах Черновицкой области после сильных дождей остаются подтопленными около десяти жилых домов, размыты гравийные дороги и разрушен мост.

В Кицманском районе повреждены дамбы 8 искусственных прудов, до сих пор остаются подтопленными 7 жилых домов и 10 домов, размыто более сотни сельских улиц, повреждены 5 мостов.

Об этом сообщают в ОГА.

Кроме того, ветром сорвало кровлю сельской школы в Заставновском районе, размыто гравийные дороги в восьми населенных пунктах района.

"Из-за разрушенного временного моста в Сторожинецком районе заблокированными остались более 20 легковушек. Спасатели помогли людям отбуксировать машины", – сообщают в ОГА.

Поврежден также мост через реку Прут в Герцаевском районе, поэтому для транспорта организована схема объезда.

"На следующие сутки на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются постепенные спады уровней воды", – сообщили в Черновицкой ОГА.

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Новости Украины, Буковина, Дожди, Непогода, ОГА, Погода в Украине, Черновицкая область.
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