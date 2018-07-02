Непогода в Украине: на Буковине подтоплены дома, повреждены мосты
Новости Украины: В нескольких районах Черновицкой области после сильных дождей остаются подтопленными около десяти жилых домов, размыты гравийные дороги и разрушен мост.
В Кицманском районе повреждены дамбы 8 искусственных прудов, до сих пор остаются подтопленными 7 жилых домов и 10 домов, размыто более сотни сельских улиц, повреждены 5 мостов.
Об этом сообщают в ОГА.
Кроме того, ветром сорвало кровлю сельской школы в Заставновском районе, размыто гравийные дороги в восьми населенных пунктах района.
"Из-за разрушенного временного моста в Сторожинецком районе заблокированными остались более 20 легковушек. Спасатели помогли людям отбуксировать машины", – сообщают в ОГА.
Поврежден также мост через реку Прут в Герцаевском районе, поэтому для транспорта организована схема объезда.
"На следующие сутки на реках бассейнов Прута и Сирета ожидаются постепенные спады уровней воды", – сообщили в Черновицкой ОГА.