Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Что будет с ценою на газ: Премьер-министр озвучил прогноз
Что будет с ценою на газ: Премьер-министр озвучил прогноз
Новости: ГП "Антонов" надеется выпустить 10 самолетов за 5 лет
ГП "Антонов" надеется выпустить 10 самолетов за 5 лет
Новости: Бондаренко: Я соскучился по соревнованиям
Бондаренко: Я соскучился по соревнованиям
Новости: Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
Ушел из жизни талантливый украинский кинорежиссер Илья Калюкин
X

В одной из областей Украины объявлено штормовое предупреждение

Сильный ветер ожидается в Днепропетровской области
14:36 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: На территории Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение на период с 2 по 4 июля.

Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, 2 июля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем в г.Днепр и местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26, по городу ночью 11-13, днем 23-25.

Прогноз погоды на 3 июля: в Украине будет прохладно

Во вторник, 3 июля, и среду, 4 июля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26.

Вместе с тем, на значительной части территории области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Ветер, ГСЧС, Погода, Штормовое предупреждение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Золочеве уничтожили памятник Пушкину На Донбассе подростку оторвало руку взрывом Силы ООС освободили населенный пункт Золотое-4 в Луганской области

Последние новости

Польшу подозревают в нарушении прав человека В Киевской области чиновник "погорел" на крупной взятке Как выглядят потомки великих людей прошлого (Фото)
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
Новости сегодня
15:33 На Филиппинах снайпер застрелил мэра города Танаван
15:32 Свитолина – Мария: прогноз букмекеров на матч Уимблдона
15:22 Парубий рассказал о "более легком пути" для принятия правки в закон об Антикорсуде
15:22 Британские актриса и режиссер создали еще одну семейную пару
15:12 В Херсоне на судостроительном заводе горит корабль
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину вылетел первый самолет с туристами, застрявшими в аэропорту Туниса
Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами
Новости: Геращенко опубликовала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев
Стали известны имена россиян, которых хотят обменять
Новости: Путин и Трамп будут беседовать с глазу на глаз
Путин и Трамп будут беседовать с глазу на глаз
Новости: Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Жена Энрике Иглесиаса выложила новые снимки малышей
Добавить комментарий
0