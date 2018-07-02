В одной из областей Украины объявлено штормовое предупреждение

Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, 2 июля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем в г.Днепр и местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26, по городу ночью 11-13, днем 23-25.

Во вторник, 3 июля, и среду, 4 июля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26.

Вместе с тем, на значительной части территории области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.