В одной из областей Украины объявлено штормовое предупреждение
Новости Украины: На территории Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение на период с 2 по 4 июля.
Как сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Днепропетровской области, 2 июля ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем в г.Днепр и местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью 10-15, днем 21-26, по городу ночью 11-13, днем 23-25.
Прогноз погоды на 3 июля: в Украине будет прохладно
Во вторник, 3 июля, и среду, 4 июля, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 21-26.
Вместе с тем, на значительной части территории области сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.