В Киевской области чиновник "погорел" на крупной взятке

27 июня 2018 года был задержан исполняющий обязанности начальника отдела в Вышгородском районе Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и его сообщник непосредственно после получения указанными лицами части неправомерной выгоды в размере 2 тыс. долл США.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Установлено, что в мае 2018 года фигуранты уголовного производства по предварительному сговору требовали от гражданина Украины неправомерную выгоду в размере 3 тыс долл США за содействие в принятии решения Нижнедубечанским сельским советом Вышгородского района Киевской области об утверждении проекта по землеустройству 2 земельных участков площадью 0,24 га и отвода их в частную собственность для ведения индивидуального садоводства.

Указанная неправомерная выгода была получена двумя частями 13 и 27 июня 2018 года, что задокументировано во время проведения негласных следственных действий. Полученная неправомерная выгода у задержанных изъята.

В настоящее время задержанным было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды), и избрана мера пресечения.