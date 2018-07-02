Дождь в столице побил рекорд последних 130 лет

Первый месяц лета в столице оказался теплым и очень дождливым в последний его день.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

"Осадков в июне в столице выпало 111 мм, что составило 152 % климатической нормы. Причем 30 июня их выпало 68,3 мм, что является наибольшим количеством за 128 лет наблюдений для этого дня. Предыдущий рекорд для 30 июня был в 1896 году и составлял 26,8 мм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным наблюдений метеостанции обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила +20,6°С, что на 2,4°С выше климатической нормы.

Жарко в Киеве было 22 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +30,7°С, а холоднее всего было 7 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до +8,5°С.