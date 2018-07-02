Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за последние сутки

На протяжении прошедших суток на Востоке Украины российские оккупационные войска потеряли одного боевика, один ранен.

Об этом заявил во время брифинга в понедельник представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.

"По уточненным данным разведки, на протяжении прошедших суток российские оккупационные войска потеряли одного боевика, один ранен. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта", - сказал он.

По словам представителя пресс-центра ООС, противник и в дальнейшем пытается применять беспилотные летательные аппараты для разведки украинских позиций. "На протяжении прошедших суток средствами ПВО выявлены три случая попытки БПЛА типа "Орлан-10" и "Гранат" российского производства пересечь линию разграничения. Средствами РЭБ такие попытки были прекращены", - сообщил Бондарчук.

Он также сообщил, что на протяжении прошедших суток, 1 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. В первый день "хлебного перемирия" противник продолжил вести огонь по позициям ООС, хотя его интенсивность несколько снизилась.

Всего противник 25 раз обстрелял украинские позиции, два раза из которых - с применением тяжелого вооружения.

Потерь среди наших военнослужащих нет.