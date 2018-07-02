Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за последние сутки
Новости Украины: На территории проведения операции Объедененных сил на Донбассе был убит один боевик, еще один ранен.
На протяжении прошедших суток на Востоке Украины российские оккупационные войска потеряли одного боевика, один ранен.
Об этом заявил во время брифинга в понедельник представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.
"По уточненным данным разведки, на протяжении прошедших суток российские оккупационные войска потеряли одного боевика, один ранен. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта", - сказал он.
По словам представителя пресс-центра ООС, противник и в дальнейшем пытается применять беспилотные летательные аппараты для разведки украинских позиций. "На протяжении прошедших суток средствами ПВО выявлены три случая попытки БПЛА типа "Орлан-10" и "Гранат" российского производства пересечь линию разграничения. Средствами РЭБ такие попытки были прекращены", - сообщил Бондарчук.
Он также сообщил, что на протяжении прошедших суток, 1 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. В первый день "хлебного перемирия" противник продолжил вести огонь по позициям ООС, хотя его интенсивность несколько снизилась.
Всего противник 25 раз обстрелял украинские позиции, два раза из которых - с применением тяжелого вооружения.
Потерь среди наших военнослужащих нет.