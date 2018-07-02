Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 02.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В правительстве рассказали, как изменится система субсидий в Украине
В правительстве рассказали, как изменится система субсидий в Украине
Новости: Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Гривну назвали сильнейшей валютой на постсоветском пространстве
Новости: Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бразилия 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
Тото Кутуньо был срочно госпитализирован
X

Разведка назвала потери боевиков на Донбассе за последние сутки

ООС
16:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: На территории проведения операции Объедененных сил на Донбассе был убит один боевик, еще один ранен.

На протяжении прошедших суток на Востоке Украины российские оккупационные войска потеряли одного боевика, один ранен.

Об этом заявил во время брифинга в понедельник представитель пресс-центра ООС старший лейтенант Николай Бондарчук.

"По уточненным данным разведки, на протяжении прошедших суток российские оккупационные войска потеряли одного боевика, один ранен. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта", - сказал он.

По словам представителя пресс-центра ООС, противник и в дальнейшем пытается применять беспилотные летательные аппараты для разведки украинских позиций. "На протяжении прошедших суток средствами ПВО выявлены три случая попытки БПЛА типа "Орлан-10" и "Гранат" российского производства пересечь линию разграничения. Средствами РЭБ такие попытки были прекращены", - сообщил Бондарчук.

Он также сообщил, что на протяжении прошедших суток, 1 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. В первый день "хлебного перемирия" противник продолжил вести огонь по позициям ООС, хотя его интенсивность несколько снизилась.

Всего противник 25 раз обстрелял украинские позиции, два раза из которых - с применением тяжелого вооружения.

Потерь среди наших военнослужащих нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боевики, Восток Украины, Донбасс, ООС, Потери.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Карта ООС: оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ В курортной Кирилловке отдыхающие испугались смерча, а в Карпатах опять выпал снег В Энергодаре пенсионеров лишили бесплатного проезда

Последние новости

Омбудсмен: Сенцова кормят неизвестной смесью Как город из фильма ужасов: небо в Сан-Франциско из-за пожаров стало оранжевым Дождь в столице побил рекорд последних 130 лет
Сегодня читают
01 Болтон и Путин не сошлись по поводу Украины
02 Хорошая колбаса, надо брать: в Киеве кот ест колбасу прямо с прилавка
03 Врачи рассказали, какие симптомы указывают на интоксикацию печени
04 Фотография украинской певицы порадовала поклонников артистки
05 Быстрее Болта: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ-2018
Новости сегодня
17:05 ХК Донбасс возглавил словацкий специалист
17:02 Город зеленого цвета: деревня-призрак, которая медленно поглощается природой (Фото)
16:58 DC запустит свой потоковый сервис
16:55 Медучреждения "первички" самостоятельно будут определять зарплату врачей
16:52 На Прикарпатье автомобиль упал в реку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину вылетел первый самолет с туристами, застрявшими в аэропорту Туниса
Из Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами
Новости: Геращенко опубликовала фамилии россиян, которых хотят обменять на украинцев
Стали известны имена россиян, которых хотят обменять
Новости: Крымский "прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
"Прокурор" попросил для Балуха еще четыре года колонии
Новости: В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
В Португалии главным героям мультфильма "Викрадена принцеса" сменят имена
Добавить комментарий
0