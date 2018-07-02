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На Прикарпатье автомобиль упал в реку

Автомобиль упал в реку
16:52 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Ивано-Франковской области автомобиль съехал в реку и перевернулся, есть погибшие.

В Ивано-Франковской области погибли водитель и пассажир иномарки, которая съехала в реку. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

"ДТП со смертельным исходом случилось 1 июля, около 18 часов, в с. Витвица Долинского района", - говорится в сообщении.

Как установлено правоохранителями, 54-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь закругленным участком проезжей части ул. Крайковского, что в с. Витвица, не справился с управлением, выехал за пределы дороги и допустил опрокидывание автомобиля в русло реки Лужники. В результате водитель и пассажир, жители Долинского района, погибли.

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Новости Украины, Volkswagen Passat, Авария, Автомобиль, Ивано-Франковская область, Река.
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