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Шахтеры на Волыне объявили забастовку из-за долгов по зарплате

Горняки
17:13 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Горняки на Волыни объявили забастовку – они заблокировали работу шахты и не выходят на поверхность, требуя вернуть задолженность по зарплате.

47 горняков шахты "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность, пока им не заплатят долг по зарплате и не достроят рудника.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Facebook главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

"Сегодня, 2 июля, горняки первой смены шахты №10 "Нововолынская" отказались подниматься на поверхность. Впоследствии к ним присоединились коллеги со второй смены. В целом под землей сейчас находятся 47 человек", - рассказывает Волынец.

Он пояснил, что к такому шагу горняков подтолкнула задолженность по заработной плате за 3 месяца - апрель, май и июнь, а также не желание власти выделять средства на завершение строительства шахты, которое началось еще в 1989 году.

"За это время из бюджета потрачены миллиарды. В свое время один из премьер-министров несколько раз торжественно открывал эту шахту, перерезая ленточку, но в эксплуатацию ее так и не сдали. Для завершения нужно 500 миллионов гривень – по современным меркам не такие уж и большие деньги... Но, к сожалению, государство в этом году работы по строительству рудника прекратило", - отметил Волынец.

По его словам, шахтеры из разных регионов страны готовятся к очередной акции протеста под стенами Верховной Рады, запланированной на 5 июля.

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Новости Украины, Горняки, Долги по зарплате, Забастовка, шахта "Нововолынская".
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