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В Киеве на рынке произошло ограбление со стрельбой

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Место происшествие
17:26 Сегодня Телеграф
Фото: Полиция

Новости Украины: На рынке в Киеве неизвестные и вооруженные мужчины ограбили помещение администрации.

Двое вооруженных людей совершили ограбление на рынке в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает 2 июля пресс-служба столичной полиции.

Двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили, что два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись.

С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.

Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции.

На месте работают слепо-оперативные группы и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Новости Украины, Киев, Кража, Полиция, Происшествие, Рынок.
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