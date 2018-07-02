В Киеве на рынке произошло ограбление со стрельбой

Двое вооруженных людей совершили ограбление на рынке в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает 2 июля пресс-служба столичной полиции.

Двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили, что два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись.

С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.

В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.

Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции.

На месте работают слепо-оперативные группы и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.