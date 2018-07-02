В Киеве на рынке произошло ограбление со стрельбой
Новости Украины: На рынке в Киеве неизвестные и вооруженные мужчины ограбили помещение администрации.
Двое вооруженных людей совершили ограбление на рынке в Шевченковском районе Киева.
Об этом сообщает 2 июля пресс-служба столичной полиции.
Двое неизвестных в масках забежали в помещение администрации, совершили несколько выстрелов, забрали деньги и скрылись на автомобиле.
Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили, что два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись.
С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле "ВАЗ", который впоследствии патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской.
В результате происшествия одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.
Сведения внесены в журнал единого учета Шевченковского управления полиции.
На месте работают слепо-оперативные группы и кинологи. Решается вопрос о правовой квалификации события.