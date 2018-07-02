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Похитителей сына ливийского дипломата арестовали

Суд
20:57 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Суд арестовал двух подозреваемых в похищении 26-летнего сына ливийского дипломата.

Шевченковский районный суд г.Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двоим злоумышленникам, которые 25 июня в центре столицы похитили 26-летнего сына ливийского дипломата, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в понедельник.

"На протяжении дня похитители удерживали мужчину с целью получения выкупа за его освобождение. Не получив выкуп, нападающие освободили заложника. В дальнейшем благодаря оперативному реагированию столичных правоохранителей похитителей задержали", - говорится в сообщении.

"Ими оказались двое граждан Египта, 1980 и 1996 г.р. Им объявлено о подозрении по ч.2 ст.146 (похищение человека), ч.2 ст.189 (вымогание) Уголовного кодекса Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За совершенное иностранцам угрожает до 7 лет лишение свободы", - добавили в прокуратуре.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщалось, днем 25 июня в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева начали поступать сообщения от очевидцев о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват".

Похищенный, 1992 г.р., оказался сыном финансового атташе посольства Ливии в Украине. Сотрудники полиции установили его местонахождение в день похищения, у него были зафиксированы незначительные телесные повреждения.

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Новости Украины, Ливийский дипломат, Похищение, Суд, Шевченковский районный суд.
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