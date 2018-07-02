Смертельное селфи: в Киеве подростка ударило током на крыше поезда

На выходных на станции Киев-Волынский подросток залез на крышу пригородного поезда сообщением Киев - Фастов, вследствие чего был травмирован электрическим током. Пострадавший госпитализирован, передает пресс-службу "Укрзализныци".

В пресс-службе отметили, что такие случаи участились с наступлением каникул. За каждым из них в известность поставлены правоохранительные органы, проводится расследование.

"... 25 июня на пути северного парка станции Конотоп подросток 2004 года рождения получил электротравмы при попытке сделать селфи на крыше вагона-цистерны", - говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" также сообщили, что всего за 6 месяцев 2018 года в результате поражения электрическим током травмированы 15 посторонних граждан, из них 3 - смертельно. Среди травмированных 6 детей в возрасте до 16 лет, из них один ребенок погиб.

"Всего с начала года травмы на железной дороге получили 286 посторонних лиц, в том числе 167 - со смертельным исходом. Среди травмированных 16 детей в возрасте до 16 лет, из них 4 - травмированы смертельно", - говорится в сообщении.