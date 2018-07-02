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Ремонт дорог "на бумаге": арестованы руководители облавтодора Днепропетровской области

Ремонт дорог
22:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Задержаны и арестованы руководители ГП Днепропетровский облавтодор и ОАО ГАК Автомобильные дороги Украины, подозреваемые в хищении бюджетных средств.

Прокуратура Днепропетровской области задержала руководителей государственного предприятия «Днепропетровский облавтодор» и Открытого акционерного общества «ГАК «Автомобильные дороги Украины», которые в 2016-2017 гг вносили в акты выполненных работ завышенные показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице Facebook, уточнив, что действия задержанных причинили государству убытки почти на 4 млн грн.

"В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только зафиксированы «на бумаге», - написал он.

"В настоящее время махинаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 10 млн грн", - добавил Луценко. Ранее президент Петр Порошенко осадил главу автодора Днепропетровской области, который пошутил про деньги на ремонт дорог. На вопрос, сколько его ведомству необходимо дополнительных средств на строительство дорог, исполняющий обязанности руководителя службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Владислав Животченко ответил: "А кто знает сколько".

"Шутить будете у себя дома, вас президент спрашивает, сколько нужно денег. Я вас не прощаю", - заявил Порошенко на попытки представителя автодора замять ситуацию. При этом самостоятельно он не смог ответить президенту и проконсультировался со своим помощником.

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Все по теме:

Новости Украины, Автомобильные дороги Украины, Днепропетровская область, Ремонт дорог, Юрий Луценко.
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1 Комментарий
  • Игорь 02.07.2018 22:46

    Отлично! Просто супер! Пора всех руководителей, всех областей по закрывать!

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