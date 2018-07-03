Потерпевшие во время пожара в лагере "Виктория" требуют компенсацию в 3,9 млн гривень

Семьи 37 детей, находившихся в оздоровительном лагере "Виктория" во время пожара 15 сентября 2017 года, требуют от Одесского горсовета возмещения морального ущерба на общую сумму 3,9 млн грн.

Об этом заявил адвокат потерпевших Николай Стоянов на заседании в Киевском райсуде Одессы, сообщает корреспондент Укринформа.

"Подсудимый экс-директор коммунального предприятия "Детский оздоровительно-спортивный комплекс "Виктория" Петрос Саркисян был наемным работником и должен нести уголовную или административную ответственность за пожар, но не гражданско-правовую, которая предусматривает компенсацию морального ущерба. Поскольку в детском лагере "Виктория" нет своего имущества - все принадлежит территориальной громаде в лице Одесского горсовета", - отметил Стоянов.

По его словам, подсудимый Саркисян действовал в соответствии с контрактом, заключенным им с департаментом образования и науки горсовета, поэтому именно горсовет должен возмещать моральный ущерб пострадавшим.

Заслушав позиции участников процесса, судья Виктор Чаплицкий обратил внимание представителя защиты пострадавших на то, что в иске не указано, какое именно имущество громады Одессы подлежит аресту. Судья предложил Стоянову в течение трех суток исправить документ, дополнив иск необходимыми сведениями, и повторно подать на рассмотрение суда.

Как сообщалось, 15 сентября 2017 года в корпусе № 5 Одесского городского детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" из-за нарушения правил пожарной безопасности вспыхнул пожар, который привел к гибели трех девочек.

26 июня 2018 года Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство облпрокуратуры о продлении содержания под стражей экс-директора оздоровительно-спортивного лагеря "Виктория", пока продолжается судебное расследование по уголовным производствам по статьям 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), 366 (служебный подлог) и 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

К уголовной ответственности привлечена и старшая воспитательница Наталья Янчик, которая была ответственной за пожарную безопасность в лагере "Виктория". В служебной халатности также подозревают двух инспекторов Киевского районного подразделения ГСЧС и вице-мэра Одессы Зинаиду Цвиринько.