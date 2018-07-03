ОБСЕ: За минувшие выходные на Донбассе зафиксирован 261 взрыв

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за последние выходные, с вечера пятницы до вечера воскресенья, зафиксировали 261 взрыв в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области в период с вечера 29 июня до вечера 30 июня специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, однако зафиксировано меньше взрывов (около 190 против 375)", - говорится в отчете.

"В период с вечера 30 июня до вечера 1 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала уменьшение нарушений режима прекращения огня, в том числе меньше взрывов (около 20)", - говорится в отчете.

"Около 45% нарушений режима прекращения огня задокументированы с вечера 30 июня до вечера 1 июля, включая 12 взрывов, было зафиксировано после начала действия обновленных обязательств по соблюдению перемирия с 00:01 ночи 1 июля", - заявляют наблюдатели.

В частности, нарушения в основном замечены в районе востока и северо-востока Майорска и юго-западного направления в районе Ясиноватой.

Также в Донецкой области за минувшие выходные нарушения перемирия были зафиксированы в районах Светлодарска, Горловки и Пищевика.

На Луганщине СММ зафиксировала меньше нарушений в период с вечера 29 июня до вечера 30 июня, и в частности один взрыв, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (88 взрывов).

"В период с вечера 30 июня до вечера 1 июля Специальная мониторинговая миссия задокументировала увеличение нарушений режима прекращения огня, включая около 50 взрывов из неустановленного типа вооружения", - говорится в отчете.

Также сказано, что все нарушения перемирия за указанный период произошли после начала действия обновленных обязательств по соблюдению режима тишины недалеко от населенного пункта Орехово-Донецкое.

Как сообщалось ранее, 27 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась установить режим прекращения огня на востоке Украины с 1 июля в связи с началом жатвы.