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В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС

Свиньи
06:20 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В 2017 году в Украине было зарегистрировано 163 случая АЧС.

Очередные вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Винницкой, Тернопольской и Сумской областях, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Согласно сообщению, очаги заболевания были выявлены на территории домохозяйств в населенных пунктах Кислица и Лощиновка (Измаильский район, Одесская область), Малый Выстороп (Лебединский район, Сумская область), Стежок (Шумской район, Тернопольская область). При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Измаильской, Шумской и Лебединской райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зоны защиты и надзора.

По опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.

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Новости Украины, Африканская чума свиней, АЧС, Госпродпотребслужба, Свиньи.
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