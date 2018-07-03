В Украине зафиксировали новые вспышки АЧС

Очередные вспышки опасного вирусного заболевания - африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Винницкой, Тернопольской и Сумской областях, сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Согласно сообщению, очаги заболевания были выявлены на территории домохозяйств в населенных пунктах Кислица и Лощиновка (Измаильский район, Одесская область), Малый Выстороп (Лебединский район, Сумская область), Стежок (Шумской район, Тернопольская область). При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС проведено заседание государственных чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при Измаильской, Шумской и Лебединской райгосадминистрациях, решениями которых утверждены планы по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотических очагов, зоны защиты и надзора.

По опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 млн свиней, или 4 млрд грн, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 млрд грн.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.