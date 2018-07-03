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Черновцы попросят Киев о помощи

Паводок
08:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Паводок и подъем грунтовых вод нанес Черновицкой области ущерб более чем в 60 млн грн, которые придется просить компенсировать из бюджета страны.

На восстановление повреждений, причиненных непогодой нужно будет не менее 60 миллионов гривен. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Александр Фищук в понедельник на пресс-конференции.

"По состоянию на сегодня ситуация более-менее стабилизировалась, – заверил журналистов А. Фищук. – Из домов, которые были подтоплены, всех людей вовремя эвакуировали. Сегодня вода спадает. Но грунтовые воды поднялись очень сильно. Это приводит к подтоплению колодцев, подвалов. Сегодня до конца дня все районы должны представить отчет об убытках. А это не менее 60 миллионов гривен. После этого подготовим и направим письмо к правительству с просьбой выделить средства из резервного фонда госбюджета на ликвидацию последствий стихии на Буковине", – сообщил чиновник. Кроме того, в Черновицкой ОГА сообщили, что Департамент финансов также должен рассмотреть возможность выделения средств для соответствующих целей из резервного фонда областного бюджета.

"Чтобы исключить в будущем возникновение подтоплений и паводков, необходимо дополнительно обеспечить функционирование гидрологических постов на реках, разработать соответствующий план мероприятий и специальную областную программу, которая будет действовать с этой целью", – сказал А. Фищук. Напомним, в нескольких районах Черновицкой области после сильных дождей остаются подтопленными около десяти жилых домов, размыты гравийные дороги и разрушен мост.

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Новости Украины, Буковина, Бюджет, Паводок, Помощь, Черновицкая область.
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