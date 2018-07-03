Иностранцы пытались попасть в Украину за деньги

Пограничники Киевского отряда задержали двух иностранцев в международном аэропорту "Борисполь", которые предложили взятку в сумме 2 и 1 тысяча долларов за содействие во въезде в Украину. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"В пункте пропуска "Борисполь" во время оформления пассажиров пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" двое иностранцев предложили неправомерные денежные вознаграждения в размере три тысячи долларов", — говорится в сообщении.

Так, "купить" приверженность пограничников попытался гражданин Нигерии во время вручения ему решения об отказе в пересечении государственной границы. Иностранец 1996 года рождения предложил правоохранителям 2 тысячи долларов в надежде решить данный вопрос. Подобный случай зафиксирован в этом же аэропорту днем ранее. Гражданин Сирии решил, что тысяча долларов поможет ему беспрепятственно, но незаконно, пересечь государственную границу. В обоих случаях пограничники от неправомерной выгоды отказались, факты дачи взяток задокументированы. В компетентные правоохранительные органы направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений, предусмотренных статьей 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".