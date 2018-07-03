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В Украину из Молдовы пытались ввезти 300 кг меди

Граница
10:48 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Гражданин Молдовы пытался ввезти в Украину более 300 кг меди, спрятанной в тайниках, оборудованных в его автомобиле.

На границе с Молдовой пограничники задержали иностранца с партией красного металла. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Сотрудники пограничного ведомства совместно с работниками таможенной службы обнаружили транспортное средство, в котором находилось 300 килограммов спрятанной меди", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в пункт пропуска "Кучурган" на въезд в Украину на автомобиле "ВАЗ 2109" молдавской регистрации прибыл 30-летний гражданин Молдовы. Внешний осмотр автомобиля вызвал подозрение у правоохранителей Белгород-Днестровского отряда. Поэтому было принято решение осуществить углубленную проверку транспортного средства, в ходе которой совместная смотровая группа нашла специально оборудованные тайники.

Под задним сиденьем, в спинках и в полостях для динамиков мужчина перевозил 308,6 килограммов красного металла похожего на медь (провода, обмотки различных приборов и т.п.) на общую сумму 73 тысячи гривен. Цветной металл водитель намеревался доставить в Одессу, вероятно для продажи. Автомобиль и груз изъяты в установленном порядке.

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Новости Украины, Граница, Контрабанда, Мед, Молдова, Украина.
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