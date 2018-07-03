В Азовском море были задержаны турецкие суда

В ночь со 2 на 3 июля 2018 почти в одной точке на юг от Бердянска кораблем береговой охраны ФСБ РФ были задержаны 2 судна, которые шли в и из Мариуполя. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта "Майдан Иностранных Дел" Андрей Клименко.

По его данным, вчера, ориентировочно в 20:30 на расстоянии 12 морских миль (22 км) к югу от Бердянской косы (46°25'59" N 36°45'52" E), береговой охраной ФСБ РФ задержан турецкий сухогруз HALISDEMIR (IMO: 9517331), шедший из Мариуполя в Туркели (Турция). Задержка длилась два часа – с 20:30 до 22:30. Также сегодня ночью, ориентировочно в 00:30, на расстоянии 11 морских миль (20 км) к югу от Бердянской косы (46°28'06" N 36°50'34" E), береговой охраной ФСБ РФ задержан турецкий сухогруз NAZLIM (IMO: 7802122), что шел в Мариуполь. Задержка длилась 3 часа – с 00:30 до 03:30.

"Если МИД Украины оперативно добавит эти факты в "морской" иск Украины в международный суд, то через год-два их туда добавят, а лет через 5 рассмотрят...", – прогнозирует эксперт.