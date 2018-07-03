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Во Львове погибла иностранная туристка

Гибель
11:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В квартире на ул. Клепаривской во Львове обнаружено тело иностранной туристки, возможно, погибшей от отравления угарным газом.

В понедельник во Львове в квартире умерла 22-летняя иностранная туристка. Полиция установила, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе управления полиции во Львовской области.

"Около 15:00 на оперативную линию "102" в полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Клепаривской во Львове умерла 22-летняя иностранка, которая приехала во Львов с туристической целью. Тело девушки было обнаружено в ванной комнате. Также в квартире обнаружили знакомого умершей — 21-летнего иностранца, с которым они путешествовали и вместе снимали квартиру. С диагнозом "отравление угарным газом" парень был госпитализирован в одну из львовских больниц", — сообщили в полиции.

Правоохранители не обнаружили на теле девушки телесных повреждений. Как предварительно установили медики, смерть наступила в результате отравления угарным газом. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, во время которой будет установлена причина смерти девушки. Проводится досудебное расследование.

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Новости Украины, Иностранка, Львов, Отравление, Смерть, Туристка.
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