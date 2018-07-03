Оккупанты ОРДЛО "заслушали" дела Луценко, Коломойского и Яроша

Во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей такое образование как "украинский народный трибунал" заочно приговорил олигарха Игоря Коломойского к пожизненному заключению и конфискации всего имущества, также "приговоры" получили генпрокурор Юрий Луценко и еще 8 лиц.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на подконтрольные боевикам СМИ.

Отмечается, что так называемый "УНТ" провел более 40 судебных заседаний, где рассматривал уголовные дела "со строгим соблюдением Уголовно-процессуального кодекса Украины".

"Коллегия присяжных заседателей заявила, что обвиняемые не заслуживают снисхождения", - цитирует издание "судью" Елену Шишкину.

Сообщается, что в закрытом режиме "заслушались" дела 10 человек, среди которых: председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко, украинский бизнесмен и бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, генпрокурор Украины Юрий Луценко, главный редактор сайта "Новости Донбасса" Алексей Мацука, бывшие и.о. гепрокурора Олег Махницкий и Юрий Севрук, экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута, бывшие генпрокуроры Украины Виктор Шокин и Виталий Ярема, нардеп и экс-лидер организации "Правый сектор" Дмитрий Ярош.

Так, к пожизненному заключению с конфискацией имущества был приговорен Коломойский, который обвинялся в "злоупотреблении властью, развязывании военного конфликта, создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, пособничестве в совершении бандитизма".

В свою очередь Генпрокурор Юрий Луценко "осужден" до 10 лет лишения свободы за "укрывательство преступлений, злоупотребление служебным положением, совершение многочисленных преступления против правосудия" и прочее.

Ярош "получил" 12 лет тюрьмы за якобы "соучастие в совершении терактов".

Прочие фигуранты так называемого "УНТ" получили от трех лет лишения свободы.