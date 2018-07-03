Кличко обозначил планы по ремонту дорог в Киеве

В этом году столичная власть поставила перед собой задачу отремонтировать как можно больше ключевых магистралей, от которых зависит интенсивность и комфортность движения в городе. И постепенно перейти к ремонту маленьких улиц.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции капитального ремонта бульвара Академика Вернадского, сообщает пресс-служба.

Он отметил, что большую часть работ на запланированных на этот год объектах должны завершить в летний период.

Длина участка, которую капитально обновили на бульваре Вернадского, - почти два километра. Общая стоимость строительных работ – более 68 миллионов гривен. При этом, как заявил Кличко, на всех объектах капитального ремонта в столице комплексно обновляется вся прилегающая инфраструктура.

"Эту дорогу построили еще в 1973 году. Ни одного капитального ремонта с того времени здесь не было - 45 лет! На этом участке устроено двухслойное покрытие из полимерасфальтобетона, обустроили новые тротуары, новые бордюры, смотровые колодцы и озеленили прилегающую территорию, - сказал Кличко. - И важно, что дорожная разметка здесь нанесена холодным пластиком. Это в разы увеличивает ее срок эксплуатации", - отметил мэр.

Он также отметил, что недавно начали и капитальный ремонт крупной транспортной магистрали - проспекта Академика Палладина.

"Это даст возможность полностью обновить это направление въезда в городе и разгрузить основные магистрали. На Палладина мы отремонтируем почти 5 километров дороги. Там ремонт начался в июне этого года. Срок выполнения работ - 9 месяцев", - подчеркнул мэр столицы.

По его словам, на проспекте Академика Палладина полностью обновят все полосы движения, капитально отремонтируют путепровод через железную дорогу, обновят сеть дождевой канализации. Будут на проспекте и новые тротуары, и велосипедные дорожки, и новое современное освещение. Также предусмотрено обустройство мест для парковки.

При этом Кличко подчеркнул, что подрядные организации при заключении договора, дают гарантию на новую дорогу 5 лет. Если за это время будут выявлены недостатки, подрядчик устраняет их за свой счет. Мэр также напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали 502 километра дорог и проездов. И как минимум 300 километров планируют отремонтировать в этом году.