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До Пущи-Водицы в Киеве временно закроют трамвайный маршрут

Трамвай
14:38 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Это связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей на Лесной трассе.

В Киеве с 4 по 13 июля (ориентировочно) закроют трамвайный маршрут до Пущи-Водицы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

- движение трамваев маршрута № 12 закрывается;

- движение трамваев маршрута № 17 организуется от ул. Иорданской до пл. Тараса Шевченко.

На этот период организуется работа автобусного маршрута № 12Т по трассе: Площадь Шевченко – Минское шоссе – Кольцевая дорога - ул. Городская – ул. Максименко – 5 линия – ул. Юнкерова – 7 линия – ул. Квитки Цисык – ул. Крестьянская.

Отмечается, что на данном маршруте пассажиры имеют право ездить по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 19.

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Новости Украины, Киев, Киевпастранс, Пуща-Водица, Трамвай, Трамвайный маршрут, Украина.
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