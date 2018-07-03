До Пущи-Водицы в Киеве временно закроют трамвайный маршрут

В Киеве с 4 по 13 июля (ориентировочно) закроют трамвайный маршрут до Пущи-Водицы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

- движение трамваев маршрута № 12 закрывается;

- движение трамваев маршрута № 17 организуется от ул. Иорданской до пл. Тараса Шевченко.

На этот период организуется работа автобусного маршрута № 12Т по трассе: Площадь Шевченко – Минское шоссе – Кольцевая дорога - ул. Городская – ул. Максименко – 5 линия – ул. Юнкерова – 7 линия – ул. Квитки Цисык – ул. Крестьянская.

Отмечается, что на данном маршруте пассажиры имеют право ездить по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в трамвае.

Кроме того, будет увеличено количество подвижного состава на трамвайном маршруте № 19.