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Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
Новости Украины: Вертолет Вооруженных сил Украины Су-25 пролетел над побережье Азовского моря.
В районе поселка Рыбацкое возле Мариуполя в Донецкой области боевой вертолет Вооруженных сил Украины пролетел просто над пляжем и десятками отдыхающими.
Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Якорь".
В описании говорится, что вертолет пролетел в рамках учений.
Как сообщалось, недавно штурмовик ЗСУ Су-25 пролетел на гранично низкой высоте у побережья Азовского моря в Кирилловке в Запорожской области.
Telegraf.com.ua