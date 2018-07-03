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Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео

Военный вертолет пролетел над отдыхающими
18:50 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Новости Украины: Вертолет Вооруженных сил Украины Су-25 пролетел над побережье Азовского моря.

В районе поселка Рыбацкое возле Мариуполя в Донецкой области боевой вертолет Вооруженных сил Украины пролетел просто над пляжем и десятками отдыхающими.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Якорь".

В описании говорится, что вертолет пролетел в рамках учений.

Как сообщалось, недавно штурмовик ЗСУ Су-25 пролетел на гранично низкой высоте у побережья Азовского моря в Кирилловке в Запорожской области.

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Все по теме:

Новости Украины, Азовское море, ВСУ, ЗСУ Су-25, Кириловка, Отдыхающие.
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