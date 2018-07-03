В детском лагере на Киевщине отравились дети: один ребенок в коме

В Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей, один ребенок находится в коме.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской облгосадминистрации, вечером 2 июля в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок в возрасте 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен, и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется как тяжелое.

Девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы (г. Боярка), также на консультацию вызваны специалисты больницы "Охматдет". Сейчас ребенка готовят к транспортировке в "Охматдет".

По предварительной информации, юная пациентка является ученицей Школы художественной гимнастики Дерюгиных. Всего в детский лагерь ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" 29 июня прибыли 28 детей, которые должны готовиться к соревнованиям.

12 детям вчера стало плохо, они имели расстройства желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок находится в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодняшний день изолированными остаются семеро детей. Всего в оздоровительном лагере находятся более 200 человек.

2 июля специалисты Госпродпотребслужбы взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня берутся посевы у пострадавших детей.

С учетом данного факта, сегодня с 8.30 комиссия по эпидрасследованию с участием прокурора района и наряда полиции ожидала допуска в медизолятор, где находились пострадавшие дети. Только по состоянию на 11.55 директор ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" в присутствии двух адвокатов разрешила начать работу комиссии, отмечается в сообщении.