Смертельное ДТП в Харькове: механик рассказал о скорости авто Зайцевой

Автомеханик Lexus Константин Кузнецов заявил, что фигурантка смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на скорости более 100 км/час.

Об этом он сказал во время допроса в Киевском райсуде Харькова 3 июля, передает местное издание 057.ua. По его словам, он осматривал поврежденный Lexus 350, на котором ехала Зайцева.

"Подключил компьютер, загрузил данные, затем распечатал параметры сборки управления системы устойчивости со следователем. Потом описали все в соответствии с протоколом", - рассказал автомеханик.

По его словам, блок срабатывает тогда, когда автомобиль тормозит. Он удерживает траекторию. Систему можно отключить кнопкой на низкой скорости. Это автоматическая система и на момент осмотра она была не повреждена.

На уточняющий вопрос следователя, смогла бы система сработать при торможении, он ответил, что смогла бы. Также Кузнецов отметил, что Lexus Зайцевой двигался не только прямо, но больше в сторону.

"Педаль газа была вдавлена в пол. Поворот колеса 30,6 градусов. Предаварийная система была выключена", - пояснил свидетель.

"В момент срабатывания системы автомобиль двигался без торможения, он отклонился от траектории на 30 градусов. Скорость была 102 км/ч, включена третья передача", - сообщил автомеханик.

Как сообщалось, в Харькове суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей участникам аварии с шестью погибшими на улице Сумской в Харькове Елене Зайцевой и Геннадию Дронову до 28 июля.