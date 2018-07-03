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На Донбассе боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие"

ВСУ
18:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны

Новости Украины: Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, ВСУ на провокации не поддаются.

В течение дня вторника, - с 07.00 и до 18.00, - боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив два обстрела позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Российские оккупационные войска 2 раза открывали огонь на Донецком и Мариупольском направлениях с применением стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Авдеевка и Водяное", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате обстрелов нет.

"Украинские защитники контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага", - подчеркивают в штабе ООС.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС.
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