Стрельба в Киеве: раненый умер в больнице, введен оперативный план
Новости Украины: В Киеве возле ресторана неизвестный застрелил мужчину, введен оперативный план по задержанию стрелка.
В Голосеевском районе Киева неизвестный стрелял в мужчину, пострадавший скончался в больнице, сообщил отдел коммуникации столичной полиции.
В сообщении указано, что это произошло возле ресторана на ул. Антоновича (Горького).
"Потерпевшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - подчеркнули в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, общаются со свидетелями и очевидцами, а также осматривают место преступления.
Позднее отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что, по предварительной информации, злоумышленник выстрелил в мужчину, а когда тот упал, сделал еще несколько выстрелов. На месте изъяли стреляные гильзы, предположительно от пистолета Макарова.
Личность потерпевшего, 1988 года рождения, установлена. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Как стало известно позднее, потерпевший умер.
В Киеве введен оперативный план по розыску и задержанию стрелявшего: со слов свидетелей, это мужчина кавказской внешности, 30-35 лет, одет в черную куртку, при себе имеет огнестрельное оружие.
Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.