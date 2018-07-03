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На Житомирщине изъяли рекордную партию янтаря

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Изъятый янтарь
21:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: Рекордную партию нелегально добытого янтаря изъяла полиция в Житомирской области.

Более двух тонн нелегально добытого янтаря изъяли правоохранители во время преследования подозрительной машины в Житомирской области, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Событие произошло на автомобильной дороге Васьковичи - Шепетовка, в 78 км от Новоград-Волынского. Полицейские изъяли более двух тонн янтаря, расфасованного в мешки", - сообщает во вторник вечером Департамент коммуникации МВД Украины.

В информации отмечается, что на месте работают полицейские спецназовцы.

"Нет, это не мешки с мукой или сахаром. Это партия нелегального янтаря, задержанная сейчас в Житомирской области. Более 2-х тонн", - отметил глава МВД, добавив, что изъятый янтарь будет находиться в хранилища Национального банка Украины.

А.Аваков также отметил, что это – "рекордная партия янтаря", изъятого полицейскими.

Кроме этого, министр внутренних дел заявил, что считает необходимым принять пакет законов, регулирующих добычу янтаря в Украине.

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Новости Украины, Добыча янтаря, Житомирская область, Полиция, Янтарь.
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