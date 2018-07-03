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Отравление детей в лагере под Киевом: прокуратура открыла дело

Дети приехали в частный лагерь Славутич для тренировок
22:15 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: slavutych.kiev.u

Новости Украины: Прокуратура открыла уголовное производство по факту массового отравления детей в детском лагере Славутич.

Прокуратура Киевской области начала уголовное производство из-за отравления 12 детей в детском лагере.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области безотлагательно отреагировано на массовое отравление 12 детей в детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич", по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украина", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уверяют, что принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных лиц к ответственности.

В детском лагере на Киевщине отравились дети: один ребенок в коме
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"Следует добавить, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность", - добавляют в ведомстве.

Прокуратура Киевской области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Ранее сообщалось о подозрении на отравление 12 детей в частном лагере ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" на Киевщине, одна девочка в коме.

ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" ранее принадлежал благотворительному фонду "Дорога будущего", основанному любовницей экс-президента Виктора Януковича Любовью Полежай.

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Новости Украины, Дети, Киев, Массовое отравление, Прокуратура.
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