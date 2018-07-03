Отравление детей в лагере под Киевом: прокуратура открыла дело

Прокуратура Киевской области начала уголовное производство из-за отравления 12 детей в детском лагере.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Прокуратурой Киевской области безотлагательно отреагировано на массовое отравление 12 детей в детском оздоровительном лагере санаторного типа "Славутич", по данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украина", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уверяют, что принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных лиц к ответственности.

"Следует добавить, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря "Славутич" в государственную собственность", - добавляют в ведомстве.

Прокуратура Киевской области установила, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.

Ранее сообщалось о подозрении на отравление 12 детей в частном лагере ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" на Киевщине, одна девочка в коме.

ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа "Славутич" ранее принадлежал благотворительному фонду "Дорога будущего", основанному любовницей экс-президента Виктора Януковича Любовью Полежай.