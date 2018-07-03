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В аэропорту "Борисполь" задержаны наркоторговцы с кокаином на 30 млн. гривень

Задержание
23:21 Вт, 3 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинские правоохранители ликвидировали международную группу наркоторговцев и изъяли более 6кг кокаина.

Украинские правоохранители в ходе масштабной операции ликвидировали международную группу наркоторговцев, задержав организатора наркобизнеса и его пособников и изъяв более шести килограммов контрабандного кокаина стоимостью почти 30 млн грн, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По словам руководителя Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины Андрея Кихтенко, двое наркокурьеров были задержаны в результате проведения совместной спецоперации работниками Департамента противодействия наркопреступности, пограничной и таможенной служб аэропорта "Борисполь" (Киевская обл.) под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

"Он добавил, что организатором группы является 42-летний гражданин Турции. "Мужчина управлял контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию нашего государства. Также он привлек к сотрудничеству своего соотечественника, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами", - говорится в сообщении.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети. За "работу" вербовщик обещал вознаграждение в сумме от $3 до $7 тысяч.

А.Кихтенко отметил, что с целью усиления конспирации контрабандной деятельности группы ее руководители постоянно меняли маршруты транспортировки наркотика и способы его сокрытия от таможенного контроля.

"Все члены международной наркогруппы арестованы. В отношении них возбуждены уголовные производства, предусмотренные ст. 305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч.3 ст.307 Уголовного Кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Согласно закону на злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщил он.

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Новости Украины, Аэропорт "Борисполь", Киев, Наркоторговцы, Полиция.
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