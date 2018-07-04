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В Одесской области засняли смерч (Видео)
Новости Украины: За последние две недели это уже второй случай смерчей в Одесской области.
Недалеко от Одессы очевидцы зафиксировали смерч. Мощный вихрь промчался по полю, подняв тучу пыли и мусора.
Смерч в селе Маяки снял и выложил в Сеть местный житель, говорится в сюжете ТСН.
17 июня в поселке Приморское отдыхающие на пляже увидели сразу четыре вихря. Вреда они никому не нанесли, как и сегодняшний.
А на днях жуткое зрелище наблюдали и отдыхающие в Кирилловке – курорте на Азовском море, который расположен в Запорожской области. Из видео видно, что над морем образовался вихрь. Он неподвижно висел над морем в темных дождевых облаках.
Telegraf.com.ua