Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина передала в суд списки иностранцев, воюющих на Донбассе на стороне РФ
Украина передала в суд списки иностранцев, воюющих на Донбассе на стороне РФ
Новости: Бабченко предлагает обменять себя на всех политзаключенных в РФ
Бабченко предлагает обменять себя на всех политзаключенных в РФ
Новости: Англия по пенальти обыграла Колумбию и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Англия пробилась в четвертьфинал ЧМ-2018
Новости: Прически 2018: лунный календарь стрижек и окрашивания на июль
Прически 2018: лунный календарь стрижек и окрашивания на июль
X

В Одесской области засняли смерч (Видео)

Смерч
00:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: За последние две недели это уже второй случай смерчей в Одесской области.

Недалеко от Одессы очевидцы зафиксировали смерч. Мощный вихрь промчался по полю, подняв тучу пыли и мусора.

Смерч в селе Маяки снял и выложил в Сеть местный житель, говорится в сюжете ТСН.

17 июня в поселке Приморское отдыхающие на пляже увидели сразу четыре вихря. Вреда они никому не нанесли, как и сегодняшний.

А на днях жуткое зрелище наблюдали и отдыхающие в Кирилловке – курорте на Азовском море, который расположен в Запорожской области. Из видео видно, что над морем образовался вихрь. Он неподвижно висел над морем в темных дождевых облаках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Непогода, Одесская область, с.Маяки, Смерч.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Голосеевском районе столицы произошла стрельба, есть раненый Смертельное ДТП в Харькове: механик рассказал о скорости авто Зайцевой В Киеве на Подоле горело историческое здание

Последние новости

На территории Мариупольского меткомбината обнаружен снаряд Лидер атаки "Лестера" продолжит карьеру в "Ман Сити" "Минус" внешней торговли Украины вырос почти на четверть
Сегодня читают
01 Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
02 "Реал" готов отпустить Роналду в "Ювентус": названа цена
03 Колумбия - Англия 1:1 (3:4 по пенальти)
04 Экс-форвард киевского "Динамо" стал одноклубником Милевского
05 Ярмоленко - о новом тренере "Боруссии" и ЧМ-2018
Новости сегодня
00:57 Пожилые мужчины, которые находятся в прекрасной форме (Фото)
00:38 Ликвидация Верховного суда Украины: Ни один из судей не уволился
00:28 Первые леди "ада": самые красивые жены мировых диктаторов (Фото)
00:20 Засуха в Ирландии: Власти Дублина ввели ограничение на использование воды
00:09 Интересный современный белый дом в Бельгии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Финляндия выделит 6 млн евро для реформирования украинских школ
Финляндия выделит 6 млн евро для украинских школ
Новости: В Одесской области 14 вагонов сошли с рельсов: приостановлено движение поездов
В Одесской области грузовой поезд сошел с рельсов
Новости: Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Сальвини искупался в бассейне босса мафии (Видео)
Новости: Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Археологи обнаружили бронзовую статую бога Осириса
Добавить комментарий
0