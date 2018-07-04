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Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
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"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы

ВСУ
07:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Минобороны Украины

Новости Украины: Боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" на Донбассе, за сутки 17 обстрелов позиций ВСУ.

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленный с 1 июля режим прекращения огня на Донбассе на время сбора урожая (так называемое "хлебное перемирие"), совершив 17 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник 17 раз обращался к огню по нашим позициям. Большинство из них были неприцельны и непродолжительны. Подразделения Объединенных сил надежно удерживают занимаемые рубежи, неуклонно соблюдают режим прекращения огня и не поддаются на провокации врага (…) За прошедшие сутки и в текущих потерь среди защитников Украины нет", – говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в Фейсбук в среду утром.

На луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где боевики применяли БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донбассе боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие"
На Донбассе боевики продолжают нарушать "хлебное перемирие" Читать полностью

За прошедшие сутки НВФ также проявили себя на светлодарском направлении. Там украинские позиции обстреливались с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На донецком направлении боевики использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огневого воздействия подверглись украинские защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

Неспокойно было на мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдалось наибольшее количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединский и Пищевик боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а по защитникам Водяного были применены противотанковые управляемые ракеты.

"Несмотря на объявленное перемирие боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток два раза открывали огонь по нашим позициям. Так, враг на Луганском направлении совершил провокацию в районе населенного пункта Крымское, открыв огонь из вооружения БМП и запрещенных минскими договоренностями минометов калибром 82-мм. На мариупольском направлении с подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Водяного", – сказано в сводке.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, Хлебное перемирие.
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