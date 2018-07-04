Боевые катера и субмарины: как оккупанты охраняют Крымский мост (Видео)

Росгвардия и ФСБ охраняют Керченский мост. Осматривают и проверяют почти всех, кто решил проехать по сооружению. За новостроем следят, как за стратегическим объектом: на боевых катерах, беспилотных субмаринах и с десятками камер наблюдения. Журналисты "Крым.Реалии" узнавали, чего боится оккупационная власть. "Керченский мост охраняют на земле, с неба и под водой. На всех 18 км автопоток контролируют сразу три блокпоста: на въезде с Керчи, Тамани и на острове Тузла. Останавливают полицейские каждый десятый автомобиль, особенно если авто на иностранных номерах и с тонированными окнами", - говорится в сюжете. Кроме того, автобусы проверяют все без исключения. Часть пассажиров заставляют даже проходить через металлоискатели и полный осмотр личных вещей. Как рассказали журналисты, с моря мост охраняют сотрудники Росгвардии и спецслужбы ФСБ.