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Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости Украины: В столице 2 июля температура не поднялась выше +14,9°.
В понедельник, 2 июля, в Киеве были побиты два температурных рекорда.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, максимальная температура не поднялась выше +14,9°, что на 1,3° холоднее, чем было в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составляла 12º, что на 0,1º ниже, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в этот день в 1908 году.
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В обсерватории отмечают, что по климатической норме такая температура соответствует 24 сентября.
Напомним, 4 июля в Киеве без осадков, температура до +23°.
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