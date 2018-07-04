Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада предлагает 10 лет тюрьмы за "пьяное" вождение
Рада предлагает 10 лет тюрьмы за "пьяное" вождение
Новости: ВМС подогнать ближе: Гройсман пригрозил привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой
Гройсман пригрозил привлечь ВСУ к борьбе с контрабандой
Новости: Известный футбольный агент - о трансфере Лунина в Реал
Известный футбольный агент - о трансфере Лунина в Реал
Новости: Реальные места, которые стали прототипами для локаций мультиков Диснея (Фото)
Реальные места, которые стали прототипами для локаций мультиков Диснея (Фото)
X

Почти осень: Киев побил два температурных рекорда

Погода в Киеве устанавливает рекорды
12:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: sunny7.ua

Новости Украины: В столице 2 июля температура не поднялась выше +14,9°.

В понедельник, 2 июля, в Киеве были побиты два температурных рекорда.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, максимальная температура не поднялась выше +14,9°, что на 1,3° холоднее, чем было в этот день в 1913 году. Средняя суточная температура составляла 12º, что на 0,1º ниже, чем предыдущий рекорд, который был зафиксирован в этот день в 1908 году.

Прогноз погоды на 4 июля: в Украину возвращается жара

В обсерватории отмечают, что по климатической норме такая температура соответствует 24 сентября.

Напомним, 4 июля в Киеве без осадков, температура до +23°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Жара, Погода, Синоптики, Температурный рекорд.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Массовое отравление детей на Киевщине: подробности В Одесской области засняли смерч (Видео) В аэропорту "Борисполь" задержаны наркоторговцы с кокаином на 30 млн. гривень

Последние новости

Кевина Спейси обвинили еще в трех новых домогательствах Ярмоленко предстоит семь контрольных матчей на сборе Боруссии Лето в разгаре: как отдыхали на пляже в начале ХХ века (Фото)
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
03 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
04 Суповая диета: простой способ быстро скинуть вес
05 Вертолет ВСУ пролетел над пляжем с отдыхающими: видео
Новости сегодня
13:28 Челси отказался продавать Барселоне экс-игрока Шахтера
13:25 Диетолог раскрыла суть быстрого похудения
13:24 Милые снимки детей, которые обожают, но не умеют играть в прятки (Фото)
13:16 Жизнь танцовщиц холмистого города штата Калифорнии (Фото)
13:15 Британский боксер может сорвать финал WBSS
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Почти осень: Киев побил два температурных рекорда
Новости: США празднуют 242 День независимости: фото
США празднуют 242 День независимости: фото
Новости: "Хлебное перемирие" на Донбассе: враг применил БМП и гранатометы
"Хлебное перемирие" на Донбассе: враг продолжает стрелять
Новости: Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Даша Астафьева призналась, почему ушла из группы Nikita
Добавить комментарий
0