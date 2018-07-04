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Рада предлагает 10 лет тюрьмы за "пьяное" вождение

Рада предлагает ужесточить наказание за вождение в пьяном виде
12:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Верховная Рада намерена усилить уголовную ответственность за совершение ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения.

Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет за совершение ДТП с нанесением тяжких телесных повреждений или погибшими, если таковое было совершено водителем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№7064) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно предотвращения смертности на дорогах за основу поддержали 240 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Законопроектом предлагается карать лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством в течение 10 лет виновников ДТП, в результате которого получил тяжкое телесное повреждение или погиб потерпевший, если водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В случае, если водитель, лишенный за такие деяния права управлять транспортным средством, все-таки управлял им, ему будет грозить лишение свободы на 5 лет с пожизненным лишением права управлять транспортным средством.

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Соответствующие изменения авторы законодательной инициативы предлагают изложить в новой статье 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующей в настоящее время ст.286 УКУ, нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, которые спровоцировали смерть потерпевшего или нанесли тяжкие телесные повреждения ему, караются лишением свободы от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет либо без такового.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник отметила, что в настоящее время Уголовный кодекс Украины определяет, что состояние алкогольного опьянения при совершении преступления является отягчающим обстоятельством.

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Новости Украины, Авария, Верховная Рада, ДТП, Штраф.
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