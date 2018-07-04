При погрузке бронетехники на ж\д платформу погиб боец ВСУ

В Чугуевском районе Харьковской области во время загрузки на железнодорожные платформы штатной бронетехники был смертельно травмирован механик-водитель одной из воинских частей оперативного командования "Схид".

"В настоящее время проводится расследование обстоятельств гибели военнослужащего. Предварительно установлено, что причиной трагедии стало грубое нарушение военнослужащим техники безопасности при проведении работ. Во всех воинских частях и учреждениях оперативного командования принимаются срочные дополнительные меры по недопущению травмирования военнослужащих", - говорится в сообщении на странице оперативного командования "Схид" в Facebook.

Как сообщил корреспонденту заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко, по данному факту начато уголовное производство.

"Открыто уголовное производство по ч.1 ст.415 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего) УК Украины", - сказал В.Зубко.