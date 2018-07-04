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Грузовые судна продолжают нарушать запрет на посещение портов Крыма

Судно
16:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: Запрет на посещение портов аннексированного Крыма в июне нарушило 21 судно.

В период с 1 по 30 июня 2018 года 21 грузовое судно нарушило запрет на заход в закрытые Украиной порты и терминалы аннексированного Россией Крыма, информирует Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"С 1 по 30 июня в порты оккупированного Крыма зафиксированы заходы 21 грузового судна-нарушителя. Все суда были под флагом Российской Федерации. Всего этими судами осуществлено 70 заходов в порты Севастополя и Керчи", - говорится в сообщении пресс-службы МинВОТ в среду.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии, Керчи и Ялты, используемых для стоянки, зафиксировано 14 судов под флагами РФ, Республики Палау и Коморских островов.

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Новости Украины, Крым, МинВОТ, Порты Крыма, РФ, Украина.
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