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В Киеве открыли обновленный сквер перед кинотеатром "Жовтень"

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Виталий Кличко
18:25 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: kiev.klichko.org

Новости Украины: В сквере установили автоматическую систему полива, новое освещение, поставили новые скамейки и осуществили полную реконструкцию фонтана.

Мэр Киева Виталий Кличко открыл капитально отремонтированный сквер на площади перед кинотеатром "Жовтень", сообщает пресс-служба. На площади полностью обновили тротуары и дорожки, обустроили их декоративной плиткой. В сквере установили автоматическую систему полива, новое освещение, поставили новые скамейки, урны для мусора, а также осуществили полную реконструкцию фонтана.

Фонтан состоит из чаши диаметром 7 метров и с двух рингов, один из которых поднимает воду на высоту струи 2,5 метра, а второй - на 1,5 метра. Установлена также новая система фильтрации и обеззараживания воды. Вечером фонтан будет подсвечиваться разными цветами.

"Уверен - сквер возле кинотеатра "Жовтень" станет изюминкой Подола. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, погулять с детьми и в жару посидеть возле обновленного фонтана, - отметил Кличко. - Киев становится более комфортным в плане отдыха. Мы осуществляем реконструкцию зеленых зон по всему городу, чтобы людям не приходилось ехать в другой район, чтобы отдохнуть", - сказал мэр столицы.

В сквере установили новую детскую и спортивную площадку. Также в жаркие дни здесь будет работать рамка для распыления воды. Мэр подчеркнул, что за последние 4 годы в столице реконструировали фонтаны на Русановке, на Майдане независимости и на улице Крещатик. А также осуществлены ремонты в 300 парках и скверах столицы.

Виталий Кличко также ознакомился с новой схемой движения транспорта на Подоле. Она предполагает полное перекрытие движения автотранспорта перед центральными корпусами Киево-Могилянской академии с расширением существующей пешеходной зоны Контрактовой площади.

"Подол – исторический район столицы. Сюда приходит не только много киевлян, но и гостей Киева. Прогуляться по улочкам старого города, посетить кофейни, маленькие ресторанчики. Было много обращений и петиций киевлян с просьбой сделать часть Подола пешеходной зоной, - подчеркнул Кличко. - Мы сегодня внедряем лучший опыт, делаем Киев привлекательным. И понимаем, что необходимо реализовать большой туристический потенциал, который есть у нашего города. - Чтобы к нам приезжали туристы, чтобы про Киев говорили, чтобы им восхищались", - отметил Кличко.

По словам мэра, в связи с обустройством пешеходной зоны происходят и изменения в движении автотранспорта на Подоле. Так, согласно планам, поток транспорта с улицы Братской будет направлено на улицу Волошскую. Также большинство улиц будет переведено в односторонний режим движения транспорта. Улица Почайнинская останется с двусторонним движением. Для удобства пассажиров общественного транспорта увеличат количество автобусов на маршрутах.

Также в рамках реализации проекта осуществлена реконструкция 6 светофорных объектов согласно новой схеме организации дорожного движения, и построены 2 новых светофорных объекта – на перекрестках улиц Набережно-Крещатицкой и Хорива и Волошской и Хорива. Также продолжаются работы по разработке схемы обустройства дополнительных мест для парковки автотранспорта.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Жовтень, Киев, Украина.
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