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В Киеве задержали на взятке гидролога

В Киеве задержали на взятке гидролога
03:04 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: kyiv.gp.gov.ua

Новости Украины: В Киеве правоохранители на взятке в 30 тыс. грн разоблачили сотрудника Днепровского бассейнового управления водных ресурсов и его соучастника.

По данным следствия, ведущий гидролог отдела использования вод по городу Киеву Днепровского бассейнового управления водных ресурсов требовал у гражданина указанное незаконное вознаграждение за выдачу разрешения на специальное водопользование.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме того, отметили в пресс-службе ведомства, во время досудебного расследования задокументировали еще один факт вымогательства и получения указанной должностным лицом через посредника взятки в сумме 20 тыс. грн за выдачу такого разрешения.

В настоящее время злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением занимать определенные должности на срок до трех лет.

Им готовят подозрение по ч.3 ст.368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

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Новости Украины, Взятка, Гидролог, Киев, Коррупция.
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