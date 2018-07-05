В Киеве задержали на взятке гидролога

По данным следствия, ведущий гидролог отдела использования вод по городу Киеву Днепровского бассейнового управления водных ресурсов требовал у гражданина указанное незаконное вознаграждение за выдачу разрешения на специальное водопользование.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Кроме того, отметили в пресс-службе ведомства, во время досудебного расследования задокументировали еще один факт вымогательства и получения указанной должностным лицом через посредника взятки в сумме 20 тыс. грн за выдачу такого разрешения.

В настоящее время злоумышленников задержали в порядке ст.208 УПК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества и лишением занимать определенные должности на срок до трех лет.

Им готовят подозрение по ч.3 ст.368, ч.5 ст.27 ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).