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В Житомирской области изъяли более 2 тонн янтаря

Полиция
06:30 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Полиция Житомирской области после изъятия 80 мешков янтаря открыла производство по факту получения, хранения или сбыта имущества, полученного преступным путем.

В Житомирской области после изъятия 80 мешков янтаря полиция открыла уголовное производство по факту хранения или сбыта имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, речь идет о партии нелегального янтаря. По предварительным подсчетам, партия в 80 мешках содержит более 2 тонн камня. Также уже известно, что перевозил янтарь житель Олевска. Предварительная правовая квалификация происшествия - статья 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Расследование этого дела продолжается.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что сегодня ведомством подано ходатайство в Емильчинский районный суд о наложении ареста на изъятый янтарь. Продолжается выяснение всех обстоятельств этого происшествия.

Как сообщалось, вчера на Житомирщине в Емильчинском районе полицейские во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге ”Новоград - Коростень” задержали автомобиль Renault Master, в котором перевозили около 80 мешков янтаря.

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Новости Украины, Житомирская область, Полиция, Уголовное производство, Янтарь.
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