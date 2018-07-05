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На Херсонщине горе-мать пыталась продать своего 3-месячного сына

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Мать хотела продать своего сына за 210 тыс. грн
07:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: npu.gov.ua

Новости Украины: В Херсонской области задержали женщину, которая пыталась продать своего сына 210 тыс. грн.

Правоохранители задержали жительницу Скадовского района, которая пыталась продать своего трехмесячного сына, чтобы купить дом, сообщил Отдел коммуникации Национальной полиции Херсонской области.

Правоохранители получили информацию, что 26-летняя жительница Скадовского района планирует продать своего сына. Полицейские установили, что к поиску потенциального покупателя женщина привлекла своих знакомых, которые помогли ей найти "клиента" в Херсоне.

По словам временно исполняющего обязанности начальника областного главка полиции Николая Цапа, женщина передала ребенка вместе с документами и вещами.

"Она написала расписку, что отказывается от сына, и в дальнейшем не будет предъявлять на него никаких прав. Задержали женщину во время получения средств за ребенка в сумме 210 тыс. грн", - сообщили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что задержанная ранее судимая и вела асоциальный образ жизни.

"Женщина объяснила, что хотела продать сына, чтобы на вырученные средства приобрести дом. Также она пояснила, что не хочет воспитывать сына, а в дальнейшем, по ее словам, сможет родить еще, если захочет", - отметили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

Правоохранители задержали женщину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ей сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого уголовного преступления и изберут меру пресечения. Задержанной грозит до 15 лет лишения свободы.

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Новости Украины, Полиция, Продажа детей, Происшествие, Ребенок, Херсонская область.
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