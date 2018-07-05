Во Львовской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

Один человек погиб и трое получили травмы в столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля на автодороге "Львов-Ковель", сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло 4 июля около 20.35 между селами Туринка и Боянец Жолковского района Львовской области.

Водителя легкового автомобиля "Опель Вектра" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом БАЗ, следовавшим по маршруту "Львов-Сокаль". В результате столкновения водитель "Опеля" погиб на месте от полученных травм. Пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с ранами головы и сотрясением головного мозга.

Также в больницу доставили водителя автобуса, у которого диагностировали перелом пальца ноги и пассажирку автобуса со ссадинами и ушибами. После предоставления медпомощи их отпустили домой.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть или тяжелые телесные повреждения).