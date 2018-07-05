Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора
Порошенко: Русская церковь - церковь страны-агрессора
Новости: Верховная Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне
Рада поддержала законопроект о "едином окне" на таможне
Новости: Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
Новости: Табу и запреты наших предков на Ивана Купала
Табу и запреты наших предков на Ивана Купала
X

Во Львовской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

Смотрите фото (3)
На Львовщине пассажирский автобус попал в ДТП
11:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: lv.npu.gov.ua

Новости Украины: В ДТП с участием маршрутки во Львовской области один человек погиб и трое травмированы.

Один человек погиб и трое получили травмы в столкновении маршрутного автобуса и легкового автомобиля на автодороге "Львов-Ковель", сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, ДТП произошло 4 июля около 20.35 между селами Туринка и Боянец Жолковского района Львовской области.

Водителя легкового автомобиля "Опель Вектра" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом БАЗ, следовавшим по маршруту "Львов-Сокаль". В результате столкновения водитель "Опеля" погиб на месте от полученных травм. Пассажир легкового автомобиля был госпитализирован с ранами головы и сотрясением головного мозга.

Также в больницу доставили водителя автобуса, у которого диагностировали перелом пальца ноги и пассажирку автобуса со ссадинами и ушибами. После предоставления медпомощи их отпустили домой.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть или тяжелые телесные повреждения).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Авария, ДТП, Львовская область, Происшествие.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Киеве открыли обновленный сквер перед кинотеатром "Жовтень" На Киевщине произошло массовое отравление детей Грузовые судна продолжают нарушать запрет на посещение портов Крыма

Последние новости

В Горловке из-за затопление шахт люди травятся метаном Экс-игрок Шахтера сделал свой прогноз на матч Россия - Хорватия В Таджикистане врачи обнаружили в теле младенца 10 иголок
Сегодня читают
01 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
02 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
03 Олег Гусев нашел себе новый клуб
04 Грудастая балерина: Надежда Мейхер-Грановская показала, как занимается балетом
05 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
Новости сегодня
11:39 Илон Маск согласился оказать помощь в спасении тайской футбольной команды
11:36 Вот так бы выглядели принцессы Диснея, будь они мамами (Фото)
11:35 Cтало известно, сколько будет зарабатывать Роналду в Ювентусе
11:31 В Киеве на Лысой горе были найдены авиабомбы времен Второй мировой войны
11:27 Вы будете смеяться: фотографии с задним фоном, к которому стоит присмотреться
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов, четверо бойцов ранены
"Перемирие" в ООС: оккупанты лупят из минометов
Новости: Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Курс валют от НБУ: доллар и евро снова пошли вверх
Новости: Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Убийственная жара в Канаде: увеличилось количество жертв
Новости: Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Чувственные снимки самых запоминающихся кино-свадьб всех времен (Фото)
Добавить комментарий
0