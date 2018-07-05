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На Запорожье грузовик с военными слетел в кювет, есть погибший

Тягач МАЗ без прицепа съехал в кювет и перевернулся на крышу
12:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: zp.depo.ua

Новости Украины: В Запорожской области грузовик с военными попал в ДТП, в результате чего погиб сержант.

В Запорожской области в результате ДТП с участием грузового военного автомобиля, погиб боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области. Авария произошла вчера, 4 июля.

Грузовой автомобиль "МАЗ" автомобильной роты ВЧ А 0709 направлялся из Черкасс в Никополь в командировку, в машине находились трое военнослужащих.

Во Львовской области автобус с пассажирами попал в смертельное ДТП

Водитель не справился с управлением и "МАЗ" съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб старший сержант – водитель грузовика. Еще один военный с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.

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Новости Украины, Авария, Грузовик, ДТП, Происшествие.
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