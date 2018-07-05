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На Запорожье грузовик с военными слетел в кювет, есть погибший
Новости Украины: В Запорожской области грузовик с военными попал в ДТП, в результате чего погиб сержант.
В Запорожской области в результате ДТП с участием грузового военного автомобиля, погиб боец Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области. Авария произошла вчера, 4 июля.
Грузовой автомобиль "МАЗ" автомобильной роты ВЧ А 0709 направлялся из Черкасс в Никополь в командировку, в машине находились трое военнослужащих.
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Водитель не справился с управлением и "МАЗ" съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб старший сержант – водитель грузовика. Еще один военный с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.
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