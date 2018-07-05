На Запорожье грузовик с военными слетел в кювет, есть погибший

В Запорожской области в результате ДТП с участием грузового военного автомобиля, погиб боец Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области. Авария произошла вчера, 4 июля.

Грузовой автомобиль "МАЗ" автомобильной роты ВЧ А 0709 направлялся из Черкасс в Никополь в командировку, в машине находились трое военнослужащих.

Водитель не справился с управлением и "МАЗ" съехал с дороги в кювет и перевернулся. В результате аварии погиб старший сержант – водитель грузовика. Еще один военный с травмами госпитализирован. По данному факту проводится проверка.