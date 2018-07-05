Через 9 дней: киевлянам напомнили о подорожании проезда

С 14 июля в столице вдвое подорожает стоимость проезда в коммунальном транспорте.

Об этом напомнил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает его пресс-служба.

Цена на проезд в наземном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) вырастет с 4 до 8 гривен, в метро – с 5 до 8 гривен.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг, несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", - сказал Кличко.

Он пояснил, что сейчас коммунальные транспортные предприятия работают в убыток.

По словам мэра, полученные от повышения тарифов средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, ремонт и закупку подвижного состава, повышение заработных плат работникам коммунальных транспортных предприятий.

Кличко также сообщил, что для льготных категорий киевлян проезд останется бесплатным, а другие жители могут сэкономить, если будут покупать проездные.

"Сегодня все манипулируют цифрой 8 гривен за проезд. Это стоимость разовой поездки! Для тех, кто пользуется столичным транспортом регулярно, проезд будет стоить 6,5 гривны в среднем. И это все равно ниже его себестоимости!", - подчеркнул мэр Киева.

Как сообщалось, с середины июля стоимость проезда в метро и наземном транспорте столицы вырастет сразу до 8.