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В Киеве на комбинате масштабный пожар

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Место пожара
14:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: Сегодня, 5 июля, в Киеве по адресу бульвар Вацлава Гавела, 24 на Борщаговке вспыхнул сильный пожар.

Спасатели локализовали возгорание на крыше одного из комбинатов в Киеве на площади 700 м. кв.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в 13.38 пожар локализован, открытого огня нет.

Ранее сообщалось, 5 июля, в четверг, в 12:19 на бульваре Вацлава Гавела, на территории одного из комбинатов, произошло возгорание на крыше отдельно стоящего четырехэтажного кирпичного здания на площади 700 кв. м.

На территории участков комбината на улице Вацлава Гавела находятся сухие склады, а также здание промышленного холодильника.

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Предварительно жертв и пострадавших нет. В СМИ появилась информация, что пожар произошел на территории государственной организации Комбинат "Прогресс".

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Новости Украины, Борщаговка, ГСЧС, Киев, Пожар.
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