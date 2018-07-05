ДТП в центре Киева: джип влетел в маршрутку с пассажирами
Новости Украины: В центре Киева внедорожник столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали шесть пассажиров.
В четверг, 5 июля, около 10:15 в центре Киева на улице Евгения Коновальца внедорожник на скорости въехал в маршрутку с людьми. Об этом сообщает "Информатор".
Отмечается, что внедорожник Toyota Sequoia ехал в сторону бульвара Леси Украинки и на скорости въехал сзади в маршрутку. В это время из маршрутки выходили люди.
По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.
Прибывшие на место инцидента патрульные сообщили, что в результате ДТП пострадали пятеро пассажиров маршрутки.
Трое из них были госпитализированы, двое отказались от помощи.
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У одного из пострадавших сотрясение мозга, состояние других неизвестно. По словам очевидцев, виновник ДТП пытался скрыться, но правоохранителям удалось его остановить. Оба водителя целы. По предварительной версии, водитель Toyota не справился с управлением.
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